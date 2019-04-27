Тела по меньшей мере 15 человек, в том числе шести детей, найдены в одном из домов на востоке Шри-Ланки, где ранее произошла перестрелка. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на представителя ВС страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, перестрелка между военными и членами, предположительно, террористической группировки "Исламское государство" произошла в пятницу вечером в городе Сейнтамаруту в районе Ампара к югу от Коломбо. Портал Newsfirst информирует, что в упомянутом доме произошли несколько взрывов.

Внутри здания полиция обнаружила тела трех, предположительно, смертников, трех женщин, а также шести детей. Во дворе дома полицейские также нашли тела трех мужчин, которые, по предварительным данным, произвели самоподрыв. Сотрудники правопорядка в ходе спецоперации по ликвидации боевиков не пострадали.