Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.

Как уточняет СМИ, арестованы братья Мохамед Саадик Абдул Хак и Мохамед Саахид Абдул Хак.

Двадцать первого апреля, во время празднования католической Пасхи на Шри-Ланке прогремело восемь взрывов: первые шесть - в Коломбо, Негомбо и Баттикалоа, седьмой - в Дехивале, восьмой - в пригороде Коломбо. Еще одну бомбу обнаружили на дороге, ведущей к международному аэропорту Бандаранаике.

По данным Минздрава страны, в результате воскресных терактов погибло около 250-260 человек, более 500 ранены.

В субботу в восточной части острова, в городе Калмунай прогремели еще три взрыва. На месте ЧП обнаружены тела 15 человек, в том числе шести детей.

Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за атаки. Как заявили следователи, в терактах участвовали девять террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены.

По словам министра обороны и СМИ Рувана Вийевардене, взрывы на Шри-Ланке стали ответом исламистов на теракт в Новой Зеландии в прошлом месяце.