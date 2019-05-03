/world/1116896.html Раскрыты подробности разговора Путина и Трампа
Раскрыты подробности разговора Путина и Трампа
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказала, о чем в течение полутора часов говорили лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Она отметила, что лидеры обсудили возможное новое ядерное соглашение между Россией, США и Китаем, а также детали продление Договора о СНВ.
Также Дональд Трамп призвал Путина оказать давление на КНДР для денуклеаризации Корейского полуострова.
Сандерс добавила, что они также затронули вопрос Украины и Венесуэлы. По ее словам, президент США "дал ясно понять, что Соединенные Штаты поддерживают народ Венесуэлы".
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