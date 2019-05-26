Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в воскресенье на севере Перу, сообщает Геологическая служба США (USGS), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Подземные толчки зафиксированы в 7.41 по времени UTC . Эпицентр располагался в 83 километрах к юго-востоку от округа Лагунас в регионе Сан-Мартин. Очаг залегал на глубине 105 километров.