Председатель совета директоров французской автомобилестроительной корпорации Renault Жан-Доминик Сенар считает приоритетом укрепление альянса с японскими компаниями Nissan и Mitsubishi. Об этом он заявил в среду во время выступления перед акционерами на генеральной ассамблее в Париже, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Группа Renault не будет успешна без успеха альянса", - заявил Сенар, слова которого приводит Agence France-Presse. "Сегодня альянс открывает новую страницу, и он должен оставаться опорой и движущей силой развития каждого из его членов", - добавил он.

Генеральная ассамблея стала первой с момента ареста бывшего главы франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона в ноябре прошлого года. Это дело, как указывают аналитики, поставило дальнейшее существование альянса под вопрос.

Согласно фабуле обвинения, 65-летний Гон в 2008 году переложил на Nissan свои личные потери от неудачных финансовых операций на сумму 1,85 млрд иен (около $16,8 млн). Он также якобы заставил японскую корпорацию выплатить $14,7 млн бизнесмену из Саудовской Аравии, который предоставил Гону персональный кредит. Бывшему менеджеру предъявлены и некоторые другие обвинения в нарушении японского финансового законодательства.

В частности, Гон был арестован специальной следственной группой токийской прокуратуры 19 ноября прошлого года по подозрению в том, что он не задекларировал значительную часть доходов, полагавшихся за работу на посту главы корпорации Nissan. В конце апреля экс-главу автомобильного альянса освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под залог в 500 млн иен (примерно $4,5 млн). Гон должен находиться в своей токийской квартире и не имеет права встречаться даже с супругой без разрешения суда.

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