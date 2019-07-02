Министерство транспорта Чехии сообщило, что полеты российских авиалиний в республике вновь разрешены.

Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Полеты российских авиакомпаний вновь разрешены, - подчеркивается в документе. - Чехия и Россия хотят договориться. Возникшая ситуация в авиатранспортном сообщении между Чехией и Россией является результатом недостигнутого соглашения между управлениями авиационных полетов обеих стран".

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