Правоохранительные органы Сиднея обнаружили партию метамфетамина стоимостью около 200 миллионов австралийских долларов (140 миллионов долларов США), в грузовике, врезавшемся в припаркованные полицейские автомобили. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Sydney Morning Herald.

Инцидент произошел в понедельник на северо-западе Сиднея. Видеокамеры засняли момент ДТП. Примерно через час полиция остановила 26-летнего нарушителя, скрывшегося с места происшествия, и обыскала грузовик. Во время обыска в автомобиле были обнаружены, предположительно, 273 килограмма наркотиков. Водителя задержали и доставили в участок, Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям.

По данным издания, в настоящее время правоохранители собирают информацию о передвижении грузовика.

Как передает телеканал 7News, представитель полиции штата Новый Южный Уэльс Глен Бейкер назвал конфискацию наркотиков одной из самых "легких" за всю историю управления, отметив, что у водителя грузовика был "очень плохой день".

"Врезаться в полицейский автомобиль с таким количеством наркотиков - это нечто неслыханное, исключительное стечение обстоятельств", - заявил Бейкер.

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