Истребитель НАТО F-18 попытался сопроводить лайнер российского министра обороны Сергея Шойгу, когда тот пролетал над нейтральными водами Балтийского моря, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Самолет, в котором находился глава оборонного ведомства, следовал из Калининграда в Москву с эскортом из двух истребителей морской авиации Балтийского флота Су-27.

В Калининграде Шойгу находился с рабочей поездкой, во время которой, в частности, заложил камень под строительство Нахимовского училища и проинспектировал один из этапов конкурса "Морской десант" Армейских международных игр.

Над Балтикой к борту попытался приблизиться натовский F-18, однако летчики Су-27 оттеснили истребитель, не позволив ему подойти близко к лайнеру.

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