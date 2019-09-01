По меньшей мере 50 военнопленных погибли в результате серии авиаударов, нанесенных в ночь на воскресенье коалицией под руководством Саудовской Аравии по тюрьме в Йемене.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на заявление мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы).

По данным агентства, удары были нанесены по центральной провинции Дамар.

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