Президент США Дональд Трамп предложил автомобильной корпорации General Motors вернуть в Соединенные Штаты производства, перенесенные за границу, в том числе в Китай, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Он также напомнил, что американское правительство спасло корпорацию от банкротства после кризиса 2008 года.

"General Motors, которая когда-то была гигантом Детройта, сейчас один из самых мелких автопроизводителей здесь. Они перевели крупные заводы в Китай, до того, как я вступил в должность [президента]", - заявил Трамп, имея в виду объемы производства компании на территории США.

Напомним, что в 2009 году из-за кризиса американские компании General Motors, Ford и Chrysler оказались на грани краха. Им помогло правительство США, предоставив помощь на 80 млрд долларов.

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