В свою очередь, самая высокая цена на iPhone 11 c объемом памяти в 64 Гб будет в Норвегии - 947 долларов. Россия расположилась в этой "рейтинге" на втором месте - 933 доллара. При этом версия iPhone 11 оказался наиболее доступным в Японии со стоимостью в 692 доллара.