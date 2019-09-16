https://news.day.az/world/1156788.html Российские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире
Российские iPhone 11 оказались самыми дорогими в мире
Российские цены на iPhone 11 оказались одними из самых высоких в мире, выяснил портал PhoneArena, который сравнивал стоимость представленных новинок от Apple в разных странах, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Так, iPhone 11 Pro Max с объемом памяти в 512 Гб в России будет стоит 132 тысяч рублей (2053 доллара) - это самая высокая цена в мире. Наиболее низкая стоимость этой версии в США - 1449 долларов.
В свою очередь, самая высокая цена на iPhone 11 c объемом памяти в 64 Гб будет в Норвегии - 947 долларов. Россия расположилась в этой "рейтинге" на втором месте - 933 доллара. При этом версия iPhone 11 оказался наиболее доступным в Японии со стоимостью в 692 доллара.
Неделю назад Apple представила три новых смартфона - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
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