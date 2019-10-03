Федеральное бюро расследований США разместило в Facebook рекламные посты на русском и английском языках с предложением помогать американским спецслужбам, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В социальной сети опубликованы три объявления. В текстовой части на английском языке предлагается делиться информацией с бюро, а на прикрепленных к посту изображениях написаны фразы на русском "Не пора ли сделать свой ход?", "Время наводить мосты" и "Ради вашего будущего, ради будущего вашей семьи" с несколькими орфографическими и пунктуационными ошибками.

Ссылка в посте ведет на страницу программы контрразведки регионального отделения ФБР, где информация продублирована на двух языках. В описании говорится, что главной задачей защиты американского народа является идентификация "враждебных служб иностранной разведки" и нейтрализация их деятельности.

Также указывается, что наиболее важные разведданные бюро получает от общественности, поэтому просит всех, у кого есть важная информация, посетить их офис.

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