Один человек получил огнестрельное ранение в воскресенье в результате стрельбы в торговом центре американского города Бока-Ратон (штат Флорида). Об этом, как передает ТАСС, говорится в сообщении, размещенном на странице городской полиции в "Твиттере".

"Согласно новой поступившей информации, стрелок не обнаружен. К нам поступали сведения о выстрелах. Один человек с огнестрельным ранением доставлен в медицинский центр Дилрей", - говорится в сообщении органов правопорядка.

По их данным, в разыскных мероприятиях в ТЦ участвуют отряды полицейского спецназа. Покупателям, не успевшим покинуть здание торгового центра, рекомендовано найти себе надежное укрытие и ждать прихода сотрудников правоохранительных органов. Они не раскрывают обстоятельства происшедшего.

Случаи массовой расправы с применением огнестрельного оружия стали частым явлением в США в последние годы. В субботу неизвестный открыл стрельбу в церкви города Пэлем (штат Нью-Гэмпшир), ранив по меньшей мере двух человек. В тот же день в ночном клубе нью-йоркского района Бруклин четверо человек были застрелены, еще трое - двое мужчин и одна женщина - получили ранения.

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