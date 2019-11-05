https://news.day.az/world/1172602.html Сильный взрыв в Италии, есть жертвы
Сильный взрыв в Италии, есть жертвы
Два сотрудника спасательных служб погибли, один считается пропавшим без вести в результате взрыва, который в ночь на вторник прогремел в нежилом здании в районе населенного пункта Куарньенто (северная область Пьемонт). Об этом говорится в сообщении спасательных служб в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Около 2 часов ночи (5:00 по бакинскому времени) в нежилой постройке прогремел взрыв. Два спасателя погибли, еще один считается пропавшим без вести", - указывается в записи. Отмечается, что несколько человек получили травмы.
По предварительным данным, спасатели тушили в здании пожар, когда произошел взрыв, передает новостной канал Rai News 24.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре