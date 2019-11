Нефтегазовые компании США решили сменить курс после увеличения добычи до рекордных уровней, пишет издание The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как отмечает издание, производители нефти и газа в США намерены сокращать как производство, так и размер капиталовложений.

Такая тенденция отмечается среди крупнейших производителей природного газа: ряд компаний, включая EQT Corp. и Chesapeake Energy Corp., в этих компаниях заявили, что могут урезать добычу в следующем году.

Однако и те компании, которые сфокусированы в основном на добыче сланцевой нефти, обещают сокращать расходы и прогнозируют более слабый рост производства. Так, Diamondback Energy Inc., Callon Petroleum Co. и Cimarex Energy Co., активно работающие на сланцевом месторождении Permian Basin в Техасе и Нью-Мексико, предупредили инвесторов, что, возможно, не станут увеличивать капиталовложения в следующем году.

Добровольное ограничение добычи является новым трендом в отрасли, компании полагают, что лучше вкладывать в производство и добывать меньше в расчете на будущий рост цен. Это, вероятно, приведет к тому, что рост добычи в США, замедлившийся за последнее время, практически сойдет на нет в 2020 г.

Тем временем производители природного газа пытаются сократить избыток сырья, который стал причиной снижения цен на газ до многолетних минимумов.

Сланцевые компании вынуждены затягивать пояса, поскольку находятся под финансовым давлением, учитывая, что их доступ к капиталу ограничен. Несмотря на то что в III квартале текущего года некоторые из них добились положительного денежного потока, сланцевому сектору потребуется время, чтобы вернуть интерес инвесторов, недовольных низкой доходностью вложений в этот бизнес, отмечают эксперты.

