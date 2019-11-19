Индийская сталелитейная компания Tata Steel планирует сократить до 3 тыс. рабочих мест в Европе в целях снижения расходов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Около двух третей планируемых сокращений придется на долю офисных сотрудников, говорится в сообщении компании.



"Стагнирующий спрос на сталь в ЕС и глобальный избыток производственных мощностей усугубляются торговыми конфликтами", - заявила Tata Steel.



Как сообщалось ранее, производители стали сталкиваются с рядом проблем, включая снижение спроса на металл, торговые войны и экологическое давление на отрасль.

Европейские сталелитейные предприятия сталкиваются с "беспрецедентными" условиями, заявил Хенрик Адам, генеральный директор Tata Steel в Европе.



Компания также планирует увеличить продажи стальной продукции с более высокой добавленной стоимостью, повысить производительность за счет оптимизации производственного процесса и сократить затраты на закупки.



В первом полугодии текущего финансового года, начавшегося в апреле, EBITDA европейского подразделения Tata Steel упала на 90% до 31 млн фунтов стерлингов ($40 млн). Выручка составила 3,25 млрд фунтов стерлингов.



Компания рассчитывает, что сокращение рабочих мест и другие шаги позволят ей вернуться к положительному свободному денежному потоку к концу финансового года, который завершится в марте 2021 г.



Ранее Tata Steel планировала слияние с ThyssenKrupp, однако Еврокомиссия заблокировала эту сделку. ЕК отметила, что ThyssenKrupp и Tata Steel занимают второе и третье места соответственно среди производителей углеродистой стали в Европейской экономической зоне. По оценкам властей Евросоюза, слияние компаний "привело бы к снижению конкуренции и повысило бы цены на различные виды стали".

