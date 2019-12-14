Бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер из-за врачебной ошибки во время операции на сердце в больнице в Мюнхене, сообщил тележурналист Андрей Караулов в своем Facebook.

Он обвинил в случившемся хирурга, который якобы задел сосуд. "Он лопнул. Так просто... И вот она, смерть", - написал он, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, во время обследования незадолго до кончины оказалось, что сердце российского политика изношено на 70 процентов, требовалась установка дополнительных коронарных стентов. Сначала Лужков позвонил в клинику в Вене, где он ставил первые стенты, но там его не смогли принять из-за плотного расписания. Тогда было решено срочно лечиться в Мюнхене.

"И почему-то закрадывается мысль, что если бы не операция на скорую руку, что если бы не те врачи, которые не знали анамнез Лужкова... Жил бы он и жил", - добавил Караулов.

О смерти Юрия Лужкова в немецкой клинике стало известно 10 декабря. Ему было 83 года. Он умер вскоре после срочной операции на сердце из-за "редчайшего осложнения". Главврач больницы говорил, что политика доставили к ним с инфарктом.