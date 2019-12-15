Российскому самолету Ан-148, выполнявшему рейс по маршруту Иркутск - Красноярск, пришлось вернуться после взлета из-за трещины в лобовом стекле. Об этом "Интерфаксу" сообщил информированный источник, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, пассажиры не пострадали, их отправили по месту назначения другим самолетом.

В Восточно-Сибирском линейном управлении МВД на транспорте подтвердили факт инцидента.