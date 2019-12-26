Корпоративные дефолты в Китае в 2019 году достигли рекордно высокого уровня на фоне замедления экономического роста, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Дефолты по корпоративным облигациям материкового Китая достигли 130 млрд юаней ($18,6 млрд) в последние недели года, превысив прошлогодний рекордный показатель 122 млрд, свидетельствуют данные, собранные Bloomberg.

Дефолты по долларовым облигациям, которые до недавнего времени были тщательно защищены скрытыми государственными гарантиями, достигли в этом году $2,85 млрд, показывают данные S&P Global Ratings.

Дефолты частного сектора были сконцентрированы в отраслях, сильно зависящих от теневого банковского финансирования, отрасли китайской финансовой системы, в которой доступ к кредитам значительно сократился за последние два года.

Уровень дефолтов среди частных эмитентов облигаций в Китае за первые 11 месяцев года вырос до рекордных 4,9%, свидетельствуют данные международного рейтингового агентства Fitch.

Торговая война препятствует усилиям Китая по сокращению долга, поскольку Пекин ищет способы стимулировать замедляющуюся экономику.

В этом году страна более или менее приостановила свои усилия по сокращению доли заемных средств и ввела дополнительные стимулы.

Корпоративный долг Китая является "самой большой угрозой" для мировой экономики, предупредил на прошлой неделе старший экономист Moody's Analytics Марк Занди.

Между тем, советник Народного банка Китая Ма Цзюнь призвал власти принять меры для предотвращения "системных рисков" от дефолтов LGFV (local government financial vehicles) - фирм, аффилированных с местными властями и использующихся для их финансирования. Ма Цзюнь предупредил о возможности "цепной реакции", если власти допустят, чтобы дефолты нанесли ущерб доверию рынка.

Теперь эксперты обсуждают, какую поддержку получат государственные компании от правительства в новом году после предупреждения советника центробанка .

