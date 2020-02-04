Компания Hyundai временно приостановит работу заводов в Южной Корее по причине срыва поставок запчастей. В частности, речь идет о нехватке материалов для жгутов электропроводки - их производит китайское предприятие, где анализ проб одного из сотрудников на коронавирус 2019-nCoV дал положительный результат, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На заводах в Южной Корее выпускают 40 процентов мирового объема автомобилей Hyundai. Причем все предприятия сильно зависят от поставок запчастей из Китая. По данным Autocar, в начале недели компания уже приостановила производство кроссоверов Palisade и сейчас ищет возможные пути решения проблемы, в том числе рассматривает варианты заключения договоров с другими фирмами. По некоторым данным, конвейеры будут простаивать как минимум до 11 февраля.

Входящая в состав Hyundai Motor компания Kia также объявила о внесение изменения в производственный план: она сократит такт выпуска автомобилей на заводах в Хвасоне и Кванджу.

Южнокорейский производитель стал первым, кто приостановил деятельность из-за коронавируса 2019-nCoV за пределами Китая. Другие компании - Tesla, Ford и Peugeot - пока ограничились замораживанием бизнес-активностей внутри страны: закрыты заводы, отменены командировки в Китай и из него.

Пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, по состоянию на утро 4 февраля заболели 20679 человек, большинство - в китайской провинции Хубэй. Инфекция также обнаружена в США, Японии, Австралии, Финляндии, Германии, Италии, Великобритании и ОАЭ.