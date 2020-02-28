01:52

Число турецких военных, погибших в результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб, достигло 22.

Как передает Day.Az, об этом сообщил в эфире телеканала NTV губернатор турецкой провинции Хатай Рахми Доган.

01:21

Турецкие военные подверглись воздушной атаке сил режима Башара Асада в Идлибе, погибли 9 военнослужащих ВС Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом сообщил губернатор приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Доган.

По его словам, среди турецких военнослужащих есть тяжелораненые.

"Пострадавшие доставлены в Турцию через КПП Джилвегезю. В настоящее время они проходят курс лечения", - сообщил губернатор.

Отметим, что в президентском дворце в Анкаре под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прошло совещание по вопросам безопасности. В заседании, которое длилось около двух часов, принимали участие главы Минобороны, МИД и Организации национальной безопасности.