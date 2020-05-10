В Германии начались протесты, десятки задержанных

В ряде городов Германии состоялись акции протеста против ограничений, введенных властями с целью подавления вспышки коронавируса SARS-CoV-2. Основная акция в субботу, 9 мая, прошла в Штутгарте, в ней участвовали тысячи человек; более точных данных в местной полиции не привели. Большинство участников соблюдали требуемую дистанцию в 1-2 метра. Организаторы уведомили о намерении провести акцию с участием 50 тысяч человек, в ответ власти Штутгарта разрешили максимальное число участников в 10 тысяч, передает Day.Az со ссылкой на dw.com.

В Берлине из-за нарушений задержаны десятки демонстрантов

В центре Берлина акция против локдауна прошла перед зданием бундестага. Число участников превысило максимально разрешенное - 50 человек, кроме того, собравшиеся не соблюдали необходимую дистанцию. Полиция делала предупреждения через громкоговоритель и проводила временные задержания для установления личности. Всего было задержано около 30 человек, сообщил представитель полиции. Порядок во время акции охраняли около 100 полицейских.

Еще несколько сотен человек собрались на необъявленную акцию на площади Александерплац в столице Германии.

Во Франкфурте призывали "снять намордники"

В Мюнхене на площади Мариенплац на акцию вышли около 3 тысяч человек, при том что изначально было заявлено только 80 участников. Демонстранты в целом вели себя мирно, поэтому демонстрацию решено было не прерывать, сообщила полиция. При этом не все из участников соблюдали дистанцию и другие меры предосторожности. По словам представителя полиции, активисты обвинили власти и медиков в нагнетании паники вокруг коронавируса и нарушении конституционных прав граждан.

Более 500 протестующих собрались во Франкфурте-на-Майне. Активисты прошли по центру города с транспарантами и выкрикивали: "Снимите намордники", "Присоединяйтесь", "Сопротивление". Несмотря на нарушение рядом участников необходимой дистанции, полиция также решила не прерывать акцию.

Германия приступила ко второму этапу отмены ограничений

6 мая правительство Германии и власти федеральных земель договорились о начале второго этапа снятия ограничений, введенных в марте для сдерживания вспышки коронавируса. В частности, было объявлено о возобновлении занятий массовым и профессиональным спортом на свежем воздухе, открытии всех магазинов вне зависимости от торговой площади, возобновлении занятий в школах для всех учащихся, ослаблении ограничений на посещения больниц и домов престарелых.