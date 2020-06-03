Италия объявила об окончании критического момента с коронавирусом

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил об окончании критического момента в ситуации с пандемией коронавируса в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Associated Press.

По словам итальянского лидера, тенденция к снижению числа заражений видна во всех регионах - от Ломбардии до Сицилии. Таким образом Конте посчитал верными действия правительства после 4 мая, когда были впервые ослаблены карантинные меры. При этом премьер призвал не забывать, что вирус никуда не исчез, и потому гражданам важно носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее 3 июня сообщалось, что Италия открыла границы для туристов из 26 стран Европы и возобновила передвижение между регионами в рамках снятия ограничительных мер после спада пандемии коронавируса.

Италия - одна из наиболее пострадавших от пандемии стран. Всего за время эпидемии там выявили 234 тысячи случаев заражения коронавирусом, а число выздоровевших составляет 160 тысяч человек. Общее число смертей, причиной которых называют вызванную инфекцией болезнь COVID-19, составляет 33,5 тысячи.