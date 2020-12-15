Камера сняла момент стрельбы из Maybach в центре Москвы

Момент стрельбы из Maybach на Тверской улице в Москве попал на камеры. Видеозапись распространила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Как видно на кадрах, черный Maybach проезжал мимо остановки общественного транспорта, когда из его окна раздалось три выстрела.

Злоумышленник был задержан. У него был изъят пистолет ПМ-СХ. Стрелявший заявил правоохранителям, что таким образом пытался проверить оружие, которым не пользовался около года.

"Я достал его из кармана двери, решил проверить, работает или не работает. Открыл окно и, находясь у себя в машине, произвел выстрелы в окно", - заявил злоумышленник.

Напомним, инцидент произошел 13 декабря на Тверской улице. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".