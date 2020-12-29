Евросоюз и Великобритания подпишут соглашение о торговле

Лидеры Евросоюза и Великобритании подпишут соглашение о торговле и сотрудничестве 30 декабря.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в Twitter Совета Евросоюза.

"Соглашение будет подписано сторонами завтра, 30 декабря, в 9.30 по центральноевропейскому времени (11.30 мск)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документ будет подписан дистанционно: глава Евросовета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поставят подписи от имени Евросоюза в Брюсселе, а премьер-министр Борис Джонсон - в Лондоне.

Ранее стало известно, что власти Британии и представители Евросоюза согласовали условия торговой сделки в рамках проведения Brexit.