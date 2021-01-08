Умер пострадавший при беспорядках в Капитолии полицейский

Умер полицейский, пострадавший при беспорядках в Капитолии в Вашингтоне.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал CNN.

Это вторая жертва беспорядков: ранее сообщалось, что погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт.

В столице США перед утверждением итогов президентских выборов конгрессом произошли беспрецедентные беспорядки. Они начались после того, как Дональд Трамп накануне выступил на многотысячном митинге и в очередной раз заявил, что выборы оказались сфальсифицированными.

После этого тысячи сторонников главы государства пришли к Капитолию, устроили стычки с полицией, а затем ворвались в здание.

Силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Четыре человека погибли - одну женщину, ветерана ВВС США, застрелил полицейский, она умерла в больнице, еще три человека стали жертвами происшествий, не связанных с насилием.

Заседания сената и палаты представителей прервали, конгрессменов и вице-президента Майка Пенса эвакуировали. Трамп направил в столицу Национальную гвардию, а протестующих призвал к порядку.

Спустя несколько часов сторонников Трампа выдворили из здания, обе палаты возобновили работу.

После этого конгресс утвердил избрание Джо Байдена президентом Соединенных Штатов.

Трамп, в свою очередь, пообещал, что передача власти будет мирной, несмотря на то что он не согласен с результатами выборов.