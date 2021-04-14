https://news.day.az/world/1334011.html За последние сутки в России коронавирусом заразились еще 8 326 человек, умерли 399
За последние сутки в России коронавирусом заразились еще 8 326 человек, умерли 399
За последние сутки в России коронавирусом (COVID-19) заразились еще 8 326 человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число инфицированных COVID-19 в России достигло 4 666 209.
В России за сутки от коронавируса умерли 399 человек. Число умерших от коронавируса достигло 104 тыс. человек.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре