За последние сутки в России коронавирусом заразились еще 8 326 человек, умерли 399

За последние сутки в России коронавирусом (COVID-19) заразились еще 8 326 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число инфицированных COVID-19 в России достигло 4 666 209.

В России за сутки от коронавируса умерли 399 человек. Число умерших от коронавируса достигло 104 тыс. человек.