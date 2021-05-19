https://news.day.az/world/1344078.html Умерла сыгравшая Мальвину актриса Татьяна Проценко
Умерла сыгравшая Мальвину актриса Татьяна Проценко
Актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в советском фильме "Приключения Буратино", скончалась на 54-м году жизни, сообщил РИА Новости ее супруг Алексей Войтюк, передает Day.Az.
"Да, это правда, она умерла... Это долгая история, у нее онкология почти три года. Мы боролись, но болезнь победила", - сказал Войтюк.
Дата и место прощания станут известны позднее.
Проценко родилась 8 апреля 1968 года в Москве. В 1992-м окончила сценарно-киноведческий факультет ВГИКа. Была актрисой дубляжа в таких фильмах, как "Ла-Ла Ленд" и "Дом напротив". Зрителям больше всего запомнилась по роли Мальвины.
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