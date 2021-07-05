В Великобритании планируют снять часть ограничений

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня представит обновленный план по снятию ограничений, установленных в связи с пандемией COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Часть ограничений могут снять 19 июля. Окончательное решение по этому вопросу будет объявлено 12 июля после оценки показателей вакцинации и рисков, связанных с новыми штаммами коронавируса.

Число зараженных коронавирусом в Великобритании за последние семь дней выросло на 67% по сравнению с предыдущей неделей. При этом за этот срок было зарегистрировано 122 смерти от болезней, связанных с COVID-19, что в два раза меньше показателей прошлой недели.

Всего в Великобритании за время пандемии COVID-19 выявили свыше 4,7 млн заражений, более 128 тысяч инфицированных скончались.