Талибы осквернили могилу Ахмад Шаха Масуда

Представители движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) осквернили могилу лидера Северного альянса Ахмада Шаха Масуда, известного под прозвищем Панджшерский Лев.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Хайдер опубликовал в Twitter фотографию погрома в мавзолее Масуда. Официально эти сведения руководство "Талибана" пока не подтвердило.

Ахмад Шах Масуд отец нынешнего лидера национального Фронта сопротивления в Панджшере Ахмада Масуда, который возглавил борьбу против боевиков "Талибана" после взятия ими Кабула.