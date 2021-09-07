https://news.day.az/world/1377351.html Талибы осквернили могилу Ахмад Шаха Масуда - ФОТО
Талибы осквернили могилу Ахмад Шаха Масуда - ФОТО
Представители движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) осквернили могилу лидера Северного альянса Ахмада Шаха Масуда, известного под прозвищем Панджшерский Лев.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Хайдер опубликовал в Twitter фотографию погрома в мавзолее Масуда. Официально эти сведения руководство "Талибана" пока не подтвердило.
Ахмад Шах Масуд отец нынешнего лидера национального Фронта сопротивления в Панджшере Ахмада Масуда, который возглавил борьбу против боевиков "Талибана" после взятия ими Кабула.
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