В Германии предрекли Афганистану тройной гуманитарный кризис

Глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что с приходом к власти в Афганистане "Талибана" страну ждет тройной гуманитарный кризис. Об этом он сказал журналистам в ходе брифинга, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, многие афганские районы уже испытывают нехватку продовольствия из-за засухи. Кроме того, многие граждане страны были лишены выплат международной помощи.

"А если новое правительство не в состоянии поддерживать дела в государстве, возникает угроза экономического коллапса вслед за политическим - с еще более серьезными гуманитарными последствиями. Это вызывает центральную озабоченность у соседних стран, которые я посетил на прошлой неделе", - сказал Маас.