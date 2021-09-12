Премьер Великобритании намерен во вторник рассказать о планах борьбы с COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, как ожидается, во вторник выступит в парламенте и проведет пресс-конференцию по вопросам борьбы с коронавирусом в течение предстоящей зимы. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщает ВВС News.

"Ожидается, что во вторник премьер-министр выступит как в парламенте, так и на пресс-конференции с изложением планов правительства по мерам сдерживания COVID в течение осени и зимы", - написал корреспондент издания в твиттере.

В сообщении отмечается, что британские чиновники разрабатывают планы на случай непредвиденных обстоятельств, вызванных ростом числа инфицированных коронавирусом.

Ранее Джонсон заявил, что намерен с конца сентября обязать ночные клубы и организаторов массовых мероприятий в Англии впускать только полностью вакцинированных от COVID-19 посетителей. Также в Великобритании разрабатывают стимулирующую программу для вакцинации молодежи.

С начала пандемии в Великобритании выявлено более 7,2 млн случаев заражения COVID-19, от связанных с коронавирусом заболеваний в стране скончались почти 135 тысяч человек.