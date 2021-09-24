Пограничникам в США запретили жестокую погоню за мигрантами

Американским пограничникам запретят жесткие ковбойские методы отлова мигрантов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, решение принято после того, как весь мир облетели эти кадры, больше похожие на сцены из вестерна.

Силовики на лошадях гоняют нелегалов, которые пытаются пересечь границу США. Сами американцы назвали это варварством. В Белом доме согласились, что перестарались в попытках справиться с миграционном кризисом на Юге. Но вот саму проблему там как будто предпочитают не замечать.

В стихийно образованном гетто в Техасе по прежнему тысячи переселенцев из Центральной Америки живут под открытым небом в условиях полной антисанитарии. Дошло до того, что спецпредставитель США на Гаити, откуда и идет поток мигрантов, подал в отставку, фактически расписавшись в бессилии. Политику Вашингтона он при этом назвал бесчеловечной.