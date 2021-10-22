Россияне бросились скупать недвижимость в Дубае

В августе 2021 года спрос россиян на жилье в Дубае вырос на 13,3 процента в сравнении с июлем, а в сравнении с августом 2020-го увеличился в три раза (плюс 207,8 процента). Такие данные указаны в материалах портала Emirates.Estate, предоставленных "Ленте.ру", передает Day.Az.

С января по август текущего года граждане России бросились скупать недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах, спрос повысился на 121,67 процента, если сравнивать данные с аналогичным периодом прошлого года. В 2021 году пик по числу сделок с объектами в самом крупном городе ОАЭ пришелся на конец весны.

"В мае количество запросов оказалось на 17,46 процента выше среднемесячного значения за восемь месяцев с начала 2021 года и на 149,92 процента выше среднемесячного значения за весь 2020-й", - подчеркнули специалисты Emirates.Estate.