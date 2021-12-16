В Иране уничтожена вооруженная группа террористов

Силы безопасности Ирана уничтожили вооруженную группу из четырех террористов в расположенной на юго-востоке страны провинции Систан и Белуджистан.

Об этом сообщает в четверг телерадиовещательная корпорация IRIB, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что инцидент произошел в районе города Сераван. В ходе операции у группы было изъято большое количество оружия.