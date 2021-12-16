https://news.day.az/world/1416579.html В Иране уничтожена вооруженная группа террористов
В Иране уничтожена вооруженная группа террористов
Силы безопасности Ирана уничтожили вооруженную группу из четырех террористов в расположенной на юго-востоке страны провинции Систан и Белуджистан.
Об этом сообщает в четверг телерадиовещательная корпорация IRIB, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что инцидент произошел в районе города Сераван. В ходе операции у группы было изъято большое количество оружия.
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