Власти Канады могут ввести запрет на необязательные зарубежные поездки

Правительство Канады рассматривает введение запрета на необязательные зарубежные поездки на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса. Об этом в субботу сообщила газета Toronto Star, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, такая мера уже обсуждалась на закрытых правительственных совещаниях, а также во время телефонной конференции премьер-министра страны Джастина Трюдо с главами всех канадских регионов. Не исключено, что при дальнейшем ухудшении ситуации с распространением омикрон-штамма власти могут пойти на этот шаг.

В среду канадский министр по взаимодействию с регионами Доминик Леблан уже настоятельно рекомендовал согражданам отказаться от международных поездок из-за ситуации с омикрон-штаммом. В пятницу было объявлено, что с 21 декабря все въезжающие в Канаду путешественники должны иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до пересечения канадской границы. Ранее эта мера была отменена.

В середине этой недели число выявляемых случаев заражения коронавирусом в Канаде резко выросло - с 3 тысяч до 9 тысяч в сутки. В этой связи почти все регионы страны уже ужесточили карантинные меры. В частности, были отменены массовые мероприятия, а в ресторанах, кафе и на спортивных аренах на 50% снизили число посетителей.

В Канаде на данный момент полностью вакцинированы более 80% жителей в возрасте от пяти лет и старше, 87% представителей этой возрастной категории сделали как минимум одну из двух доз вакцины. Между тем многие провинции сообщают, что уже до 75% новых случаев заражения выявляются у полностью вакцинированных граждан.