Пол в квартире провалился вместе с людьми

В результате пострадали четыре человека. Они получили синяки и ушибы.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, обрушение пола в квартире жилого дома произошло в одном из домов Емвы в Коми. Видео с места происшествия опубликовано в соцсетях.

На кадрах видно, что в ванной комнате провалился сквозь укрепления унитаз. Инцидент был зафиксирован в квартире на первом этаже. Известно, что дом был построен в 2009 году. Судя по записи, новое строение не выдержало нагрузки.

Жители ранее жаловались на сырость, грибок и воду в подвале. По их словам, дом буквально разваливается и ситуация с провалившимся полом - уже не первая.

16 января сообщалось, что 70-летняя прихожанка провалилась под пол в церкви на Урале. В помещении в Магнитогорске проводился ремонт, строители разобрали деревянный настил.

В темноте пенсионерка не заметила ограждений и случайно шагнула в пропасть. Бабушка застряла между труб и коммуникаций на глубине одного метра.