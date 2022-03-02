https://news.day.az/world/1440755.html Украина получила от Дании 2,7 тысячи противотанковых гранатометов M72 LAW - ВИДЕО
Украина получила от Дании 2,7 тысячи противотанковых гранатометов M72 LAW - ВИДЕО
Дания передала Украине 2,7 тысячи единиц противотанковых гранатометов M72 LAW. Вооружение уже прибыло. Об этом сообщает Минобороны Дании, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
"Вчера в Украину доставили последнюю партию из 2700 противотанковых средств M72 EC LAW и датские с-130 Hercules вернулись на свою базу", - говорится в сообщении.
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