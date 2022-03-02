Украина получила от Дании 2,7 тысячи противотанковых гранатометов M72 LAW

Дания передала Украине 2,7 тысячи единиц противотанковых гранатометов M72 LAW. Вооружение уже прибыло. Об этом сообщает Минобороны Дании, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"Вчера в Украину доставили последнюю партию из 2700 противотанковых средств M72 EC LAW и датские с-130 Hercules вернулись на свою базу", - говорится в сообщении.