Турецкая армия нейтрализовала 3 террористов РПК на севере Сирии
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Турецкие военные нейтрализовали троих боевиков террористической организации YPG (сирийское крыло РПК - ред.) на севере Сирии. Об этом говорится в сообщении Министерства национальной безопасности Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Согласно сообщению, ликвидированные террористы готовили вооруженную вылазку в зоне проведения контртеррористической операции ВС Турции "Источник мира".

Операция проведена при огневой поддержке артиллерии.