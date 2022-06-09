https://news.day.az/world/1469116.html Турецкая армия нейтрализовала 3 террористов РПК на севере Сирии
Турецкая армия нейтрализовала 3 террористов РПК на севере Сирии
Турецкие военные нейтрализовали троих боевиков террористической организации YPG (сирийское крыло РПК - ред.) на севере Сирии. Об этом говорится в сообщении Министерства национальной безопасности Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Согласно сообщению, ликвидированные террористы готовили вооруженную вылазку в зоне проведения контртеррористической операции ВС Турции "Источник мира".
Операция проведена при огневой поддержке артиллерии.
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