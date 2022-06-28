В Китае заявили, что помогут Афганистану

Китай продолжит оказывать сформированному радикальным движением "Талибан" временному правительству Афганистана поддержку в развитии страны и защите ее интересов на международной арене.

Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с Амиром Ханом Моттаки, назначенным на должность главы внешнеполитического ведомства во временном афганском кабмине, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Китай продолжит играть конструктивную роль и поддерживать Афганистан в создании широкого, инклюзивного правительства, проводящего сдержанную и разумную политику. Также Пекин продолжит отстаивать справедливость для Афганистана на таких международных площадках, как ООН и ШОС, содействовать реализации договоренностей, достигнутых в ходе третьей министерской конференции стран - соседей Афганистана, и консенсуса, достигнутого странами региона в пользу поддержки стабильного восстановления Афганистана", - сказал Ван И, слова которого приводятся на сайте МИД КНР.

Глава китайского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Китай "уважает независимый выбор, сделанный афганским народом, религиозные убеждения и этнические традиции Афганистана, а также никогда не вмешивался во внутренние дела Афганистана и не преследует никаких корыстных интересов в этой стране".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа 2021 года талибы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.