https://news.day.az/world/1488760.html Мир ждёт более тяжелая мутация COVID-19?
Мир ждёт более тяжелая мутация COVID-19?
О возможном появлении более тяжелой мутации COVID-19 в интервью ТАСС рассказал Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает Day.Az.
""Дельтакрон" демонстрирует, что потенциал изменчивости вируса COVID-19 очень большой и не ограничивается только точечными мутациями. Это свидетельствует о том, что в дальнейшем может появиться более тяжелая мутация вируса", - рассказал эксперт.
Специалист уточнил, что мутация коронавируса возможна в случае гибрида штаммом "дельта" и "омикрон", или "дельтакрон". При этом он отметил, что сам по себе штамм "дельтракрон" не является опасным и может не обладать эпидемиологическим потенциалом.
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