https://news.day.az/world/1493961.html Совет Безопасности ООН почтил память Елизаветы II минутой молчания
Совет Безопасности ООН почтил память Елизаветы II минутой молчания
Совет Безопасности ООН провел в четверг минуту молчания в память о королеве Елизавете II, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В начале заседания председатель Совбеза в сентябре, постоянный представитель Франции при ООН Николя Ривьер выразил от имени членов СБ соболезнования народу Великобритании. После этого он попросил всех подняться и почтить ее память. За этим последовала минута молчания.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре