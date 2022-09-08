Совет Безопасности ООН почтил память Елизаветы II минутой молчания

Совет Безопасности ООН провел в четверг минуту молчания в память о королеве Елизавете II, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В начале заседания председатель Совбеза в сентябре, постоянный представитель Франции при ООН Николя Ривьер выразил от имени членов СБ соболезнования народу Великобритании. После этого он попросил всех подняться и почтить ее память. За этим последовала минута молчания.