Султан Брунея стал самым долгоправящим живым монархом в мире после смерти Елизаветы II

Султан Брунея Хассанал Болкиах стал самым долгоправящим живым монархом в мире после смерти Елизаветы II - он носит этот титул уже почти 55 лет. Об этом сообщает The Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что 76-летний брунейский монарх стал править с 1967 года, а его коронация прошла 1 августа 1968 года. При этом Бруней - абсолютная теократическая монархия, то есть Болкиах обладает реальными властными полномочиями, в отличие от британских монархов.

Отмечается, что у Болкиаха были хорошие отношения с британской королевой. В частности, он был посвящен в рыцари Ее Величества.

Второе место по продолжительности правления теперь занимает 82-летняя королева Дании Маргрете II - с 1972 года.