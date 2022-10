Писатель из Шри-Ланки получил Букеровскую премию

Лауреатом Букеровской премии в 2022 году стал писатель из Шри-Ланки Шехан Карунатилака за роман "Семь лун Маали Алмейды" ("The Seven Moons of Maali Almeida").

Как передает Day.Az со ссылкой на сайт godliteratury.ru, Карунатилака родился в Галле (город и порт на юго-западе Шри-Ланки) в 1975 году. Вырос в Коломбо, учился в Новой Зеландии, жил и работал в Лондоне, Амстердаме и Сингапуре. В настоящее время живет в Шри-Ланке. Его песни, сценарии и рассказы публиковались в журналах Rolling Stone, GQ и National Geographic. Он работал рекламным копирайтером и играл на гитаре в группе Independent Square.

На мировую литературную арену Карунатилака вышел в 2011 году, когда получил Книжную премию Содружества (Commonwealth Book Prize) за свой дебютный роман "Китаец". "Семь лун Маали Алмейды" - его второй роман.

По сюжету главный герой ведет с того света расследование собственного убийства, и у него есть "семь лун", чтобы разобраться в произошедшем. Дело при этом происходит на фоне гражданской войны.

Председатель жюри Нил МакГрегор отметил "амбициозность и дерзость" романа, назвав его "метафизическим триллером" и "загробным нуаром".

Кстати, Карунатилака стал вторым лауреатом Букеровской премии из Шри-Ланки. Лауреат получит 50 тысяч фунтов.