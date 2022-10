В спортивных вещах Nike, Fila, Asics обнаружено токсичное химическое вещество

В спортивных бюстгальтерах брендов Athleta, Pink, Asics, The North Face, Brooks, All in Motion, Nike и Fila было обнаружено химическое вещество бисфенол А, которое вредно для здоровья и может привести к астме, ожирению и сердечно-сосудистым заболевания. Об этом пишет CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Экологическая организация Center for Environmental Health провела исследование и выяснила, что содержание химического вещества бисфенол А в 22 раза превышает безопасную норму, согласное законам штата Калифорния. Норма составляет 3 микрограмма в день при попадании на кожу.

Исследователи также протестировали спортивные футболки брендов The North Face, Brooks, Mizuno, Athleta, New Balance, Reebok и обнаружили аналогичные результаты.

Организация направила юридические уведомления компаниям, у которых будет 60 дней для устранения нарушений. В противном случае Center for Environmental Health подаст на них жалобу в суд штата Калифорния.

На сегодняшний день выявили бисфенол А только в одежде из полиэстера, содержащей спандекс.

"Мы хотим, чтобы бренды изменили состав своей продукции, чтобы убрать все бисфенолы. В промежуточный период мы рекомендуем ограничить время пребывания в спортивной одежде, переодеваясь после тренировки", - заявили в экологической организации.