Лондон и Париж подписали новое соглашение по проблеме мигрантов

Великобритания пообещала Франции десятки миллионов евро на усиление патрулирования побережья, что свидетельствует об оттепели в отношениях.

ЛОНДОН - Великобритания и Франция подписали в понедельник новое соглашение, чтобы остановить растущее число небольших лодок, перевозящих мигрантов через оживленный водный путь между ними, что свидетельствует об оттепели в отношениях по вопросу, который стал больным местом для британского правительства.

Согласно соглашению, Великобритания выплатит Франции около 72,2 миллиона евро (74,5 миллиона долларов) в течение 2022 и 2023 годов - предыдущая сделка предусматривала взнос в размере 62,7 миллиона евро - и, в свою очередь, Франция увеличит на 40 процентов количество патрулей безопасности на своих северных пляжах, говорится в совместном заявлении стран.

Появление небольших лодок на британских берегах стало предметом недовольства сторонников правящих в Великобритании консерваторов, несмотря на то, что партия пережила бурный год, в котором за несколько месяцев сменилось три премьер-министра. Этот вопрос также оказался в центре спорной дипломатии между Великобританией и Францией, близкими союзниками и историческими соперниками, чьи отношения меняются в связи с выходом Великобритании из Европейского Союза.

Пересечение границы вызвало напряженность в отношениях между Борисом Джонсоном, бывшим премьер-министром Великобритании, и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лиз Трусс, которая ненадолго сменила г-на Джонсона в сентябре, также, как оказалось, готова занять провокационную позицию, ответив "присяжные еще не определились", когда ее спросили во время предвыборной кампании, является ли г-н Макрон другом или врагом.

Премьер-министр Риши Сунак, сменивший г-жу Трусс в прошлом месяце, похоже, придерживается более мягкого подхода. В беседе с репортерами по пути на саммит Группы 20, сообщает BBC, г-н Сунак высоко оценил достигнутое в понедельник соглашение и сказал, что с момента своего вступления в должность он "потратил на это больше времени, чем на что-либо другое".

Министерство обороны Великобритании сообщило, что только в воскресенье 853 человека прибыли в Великобританию на небольших лодках, в результате чего общее число таких прибывших в этом году превысило 40 000 человек.

Британский правительственный корабль доставил людей, подобранных в Ла-Манше, в порт Дувра, Англия, в сентябре прошлого года.Credit...Andrew Testa for The New York Times.

Хотя британская система предоставления убежища не торопится рассматривать заявления, подавляющее большинство прибывших на малых судах, чьи дела были рассмотрены, были признаны беженцами от войны или преследований. Правозащитные группы критикуют использование острой риторики вокруг переправ, которые составляют лишь малую часть от числа прибывающих в страну людей.

В совместном заявлении правительства двух стран отметили, что соглашение было подписано "с целью сделать нежизнеспособным маршрут на небольших лодках", а также для "спасения жизней, ликвидации организованных преступных групп, предотвращения и сдерживания незаконной миграции в странах транзита и далее вверх по течению".

Сюэлла Браверман, министр кабинета министров Великобритании, ответственный за безопасность и иммиграцию, сказала, что переправы на малых лодках - это "глобальная проблема, требующая глобальных решений", и добавила, что "в интересах как британского, так и французского правительств работать вместе над решением этой сложной проблемы".

Согласно правительственным данным, число людей, ищущих убежище в Великобритании из Албании, более чем удвоилось в этом году по сравнению с тем же периодом 2021 года. Британские правительственные брифинги об этих прибытиях побудили премьер-министра Албании Эди Раму обвинить Великобританию в том, что она обвиняет албанцев в преступности и пограничных проблемах, которые на самом деле являются результатом "провалов в политике".

Г-жа Браверман сама оказалась под пристальным вниманием, будучи вновь назначенной г-ном Сунаком на пост министра внутренних дел через несколько недель после того, как она была смещена с этой же должности при г-же Трусс за обмен конфиденциальными документами через личный электронный почтовый ящик.

Сделка между Францией и Великобританией состоялась почти год спустя после того, как 27 человек погибли при неудачной попытке пересечь Ла-Манш на хлипкой надувной лодке. Эта авария, одна из самых смертоносных на Ла-Манше за всю современную историю, вызвала привычные упреки в отношениях между двумя странами.

Отдельные британские и французские расследования крушения продолжаются. Но в воскресенье французская газета Le Monde в своем расследовании сообщила, что, хотя французская береговая охрана неоднократно принимала сигналы бедствия от людей, находившихся на лодке в ночь аварии, включая сообщения с мобильных телефонов, в которых указывалось местоположение тонущего судна, она игнорировала их мольбы о помощи и вместо этого ждала, пока лодка достигнет британских вод.

Расследование было основано на не опубликованных стенограммах сигналов бедствия и полицейских интервью офицеров береговой охраны, и описывает французские морские власти как недоукомплектованные и перегруженные повторяющимися ночными переходами.



Французская береговая охрана не высылала никаких спасательных судов, сообщает Le Monde. Вместо этого она связалась со своими британскими коллегами, чтобы сообщить им, что судно приближается к британским водам, и ждала, пока оно покинет французскую юрисдикцию, уверяя при этом отчаявшихся мигрантов, что помощь уже в пути, сообщает Le Monde

Люди на лодке продолжали звонить более десятка раз, на заднем плане слышался плач мужчин, женщин и детей, пишет газета. Когда один из них сказал, что они "в воде", офицер береговой охраны ответил: "Да, но вы находитесь в английских водах", - пишет газета.

Прокуратура Парижа, которая ведет расследование, не сразу ответила на просьбу прокомментировать сообщение Le Monde. Французские морские власти в районе Ла-Манша заявили, что не могут комментировать ведущееся расследование, но выразили "полную поддержку спасательным командам", которые ежедневно работают над "трудными заданиями, где всегда сложно правильно определить, какой вызов соответствует какому судну".

Ожидается, что правительство г-на Макрона представит в январе законопроект об иммиграции, который ужесточит некоторые части процесса для мигрантов, ищущих убежище во Франции, и облегчит властям депортацию иммигрантов, находящихся во Франции нелегально, но при этом облегчит получение документов для давно работающих без документов, а работодателям в секторах с дефицитом рабочей силы - наем иммигрантов.