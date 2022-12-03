США представили новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider

Соединенные Штаты представили в пятницу стратегический бомбардировщик нового поколения B-21 Raider, способный нести ядерное оружие. Церемония прошла на заводе корпорации Northrop Grumman в Палмдейле (штат Калифорния), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

ВВС США представили бомбардировщик нового поколения впервые за 34 года. По данным еженедельника Defense News, выкатка предшественника B-21 - самолета B-2 Spirit - состоялась в ноябре 1988 года. Первый полет B-2 совершил в июле 1989 года.

Новый самолет оснащен технологией маскировки "стелс". Как заявляет создавшая его Northrop Grumman, это первый бомбардировщик шестого поколения в мире. Он может нести боеприпасы как в обычном, так и ядерном оснащении. Самолет также работает с облачными технологиями, которые позволяют создать его "цифрового близнеца" для контроля за выполнением боевых задач.