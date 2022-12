Блумберг может приобрести издателя газеты The Wall Street Journal

Американский миллиардер Майкл Блумберг рассматривает возможность приобретения компании Dow Jones - одного из ведущих мировых агентств финансовой информации и издателя газеты The Wall Street Journal.

Об этом в пятницу сообщил портал Axios со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как пишет Axios, после покупки Dow Jones компания миллиардера Bloomberg LP может стать крупнейшим игроком на рынке финансовой информации. При этом источник портала отмечает, что Блумберг еще не обращался по поводу приобретения Dow Jones к владельцу ее материнской компании Руперту Мёрдоку и "не начал привлекать официальные третьи стороны, например, банкиров, для оценки этой возможности".

В то же время, по данным собеседника портала, Блумберг раздумывает над покупкой газеты The Washington Post, однако для этого необходимо, чтобы в сделке был заинтересован владелец издания Джефф Безос. По словам источника, Блумберг считает, что в результате приобретения The Washington Post его активы станут "грозным" конкурентом для другого крупного игрока рынка - газеты The New York Times.