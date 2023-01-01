В США работника аэропорта засосало в турбину самолета

Сотрудника аэропорта Монтгомери в штате Алабама (США) засосало в турбину самолета регионального перевозчика American Airlines. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации.

Инцидент случился 31 декабря в 15:00, воздушное судно было припарковано у выхода на посадку после прилета из Далласа.

После случившегося аэропорт временно закрыли. Все обстоятельства происшествия выясняются.