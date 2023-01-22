https://news.day.az/world/1530341.html Столкновение поезда с легковушкой на Кубани - ВИДЕО
Столкновение поезда с легковушкой на Кубани - ВИДЕО
Смертельная авария с участием грузового поезда и легковушки произошла в Краснодарском крае. Один человек погиб, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Как сообщает ГУ МВД по региону, в хуторе Казачьем на переезде столкнулись Lada Granta и грузовой поезд.
По предварительным данным, водитель легковушки проигнорировал сигнал светофора, выехал на переезд, где в машину врезался грузовой электропоезд.
Водитель автомобиля скончался на месте.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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