Столкновение поезда с легковушкой на Кубани

Смертельная авария с участием грузового поезда и легковушки произошла в Краснодарском крае. Один человек погиб, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как сообщает ГУ МВД по региону, в хуторе Казачьем на переезде столкнулись Lada Granta и грузовой поезд.

По предварительным данным, водитель легковушки проигнорировал сигнал светофора, выехал на переезд, где в машину врезался грузовой электропоезд.

Водитель автомобиля скончался на месте.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.